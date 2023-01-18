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Motosikletli maskeli saldırganlardan kıraathaneye silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

18.01.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de maskeli saldırganlar kıraathaneye silahlı saldırı düzenledi.

Motosikletli maskeli saldırganlardan kıraathaneye silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Kıraathaneye ellerinde silahlarla giren maskeli saldırganlar aralarında husumet bulunan Yusuf Koçyiğit isimli şahsı ağır yaralarken kıraathanede kurşunların isabet ettiği iki kişi ise yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi Beyler Sokak’ta bulunan bir kıraathanede meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Yusuf Koçyiğit isimli şahsın kıraathanede olduğunu öğrenen husumetlileri, motosikletlerle geldikleri kıraathaneye ellerinde silahlar ve yüzlerinde maskelerle girdiler. Husumetli oldukları Koçyiğit’e kurşun yağdıran maskeli şahıslar, kıraathaneyi savaş alanına çevirdi. Kurşunların isabet ettiği Koçyiğit ağır yaralanırken olayla ilgisi olmayan ve kıraathanede bulunan Hüseyin Soylu ve Sadettin Yılmaz isimli şahsılar da kurşunların hedefi oldu.

MASKELİ ŞAHISLAR MOTOSİKLETLERLE KAÇTI

Kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen maskeli saldırganlar olay sonrası motosikletlerle kaçtılar. Yaralı üç kişiyi mahalle sakinleri kendi araçlarıyla hastaneye kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken saldırı sonrası kaçan maskeli saldırganları arama çalışması başlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri, kıraathane ve çevresinde incelemelerde bulundu. Çevredeki bir evin camına da kurşun isabet ettiği görüldü. Cama isabet eden merminin şans eseri evde bulunan kimseye isabet etmediği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Yusuf Koçyiğit’in durumunun ağır olduğu öğrenilirken Sadettin Yılmaz ve Hüseyin Soylu’nun ise hafif yaralandığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

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