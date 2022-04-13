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Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

13.04.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Karabük'te yüzüstü yatarak ve motosikletin önünü havaya kaldırarak ilerleyen sürücüler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda iki kişi, motosikletin üzerinde yüzüstü uzanarak seyahat etti.

Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde ise bir başka sürücü motosikletin önünü havaya kaldırarak tek teker üzerinde ilerledi.

Motosiklet sürücülerinin hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis, görüntülerin sosyal medya hesaplarından yayınlanması üzerine motosiklet sürücülerinin tespiti için çalışma başlattı.

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