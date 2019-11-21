SPOR

Mourinho: Ancak gelecek sezon şampiyon olabiliriz

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.11.2019 19:16 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, bu sezon değil ancak gelecek sezon şampiyon olabileceklerini söyledi.

Mourinho: Ancak gelecek sezon şampiyon olabiliriz

Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından Londra ekibinin başına getirilen Portekizli Mourinho, ilk basın toplantısını düzenledi.

Chelsea ile 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 56 yaşındaki deneyimli teknik adam, Tottenham'daki şampiyonluk şansıyla ilgili, "Bu sezon değil ancak gelecek sezon şampiyon olabiliriz. Eğer bunu başarabilirsek benden dolayı değil, birlikte çalışmanın sonucunda olacak. Bu bir vizyon. Stat, antrenman sahası, akademi bu vizyonun parçaları" ifadelerini kullandı.

"YENİ HATALAR YAPACAĞIM AMA AYNILARI OLMAYACAK"

Manchester United'daki görevinden ayrılması sonrasındaki 11 aylık dönemde düşünme fırsatı bulduğunu dile getiren Mourinho, "Analiz ettim, hazırlandım. Asla DNA'nızı kaybetmezsiniz. Bana ne hatalar yaptığımı sormayın. Geçmişteki hataları bir daha tekrarlamayacağım. Yeni hatalar yapacağım ama aynıları olmayacak" şeklinde görüş belirtti.

Takımın mevcut kadrosundan memnun olduğunu aktaran Mourinho, yeni transfere ihtiyaç duymadığını, takımla daha fazla vakit geçirmek istediğini kaydetti.

Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Liverpool'a kaybetmelerinin Tottenham kadrosunu etkileyip etkilemediğine ilişkin soruya, "Bilmiyorum, daha önce hiç Şampiyonlar Ligi Finali kaybetmedim. Ama kolay olmadığını tahmin edebiliyorum" yanıtını verdi.

"ONLAR BENİ KOVMADAN ÖNCE SÖYLEDİM"

Portekizli teknik adam, Chelsea'de çalıştığı dönemdeki "Tottenham'a asla gitmem" sözünün hatırlatılması üzerine, "Bunu onlar beni kovmadan önce söyledim. Bu, modern futbol" ifadesini kullandı.

Premier Lig'de 14 puanla 14. sırada yer alan Tottenham, başkent derbisinde cumartesi günü deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak.

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
Bülent Uygun: Emre'yi Real Madrid, Barcelona ve Chelsea takip ediyorBülent Uygun: Emre'yi Real Madrid, Barcelona ve Chelsea takip ediyor
Erol Bulut: Hedefimiz Göztepe maçından üç puan almakErol Bulut: Hedefimiz Göztepe maçından üç puan almak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Futbol İngiltere Premier Lig jose mourinho Mauricio Pochettino

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

F.Bahçe maçında hakem hatası

F.Bahçe maçında hakem hatası

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Joshua servet kazandı

Joshua servet kazandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünya izledi! Boksta tarih yeniden değişti

Dünya izledi! Boksta tarih yeniden değişti

Nusret, dünyaca ünlü dövüşçülere meydan okudu!

Nusret, dünyaca ünlü dövüşçülere meydan okudu!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hayal alemindesin Jose.
Reis seni severim ama hiç Liverpool maçı izlemedin galiba :) Adamların karşısında değil premier ligden dünyanın hiç bir liginde karşı duracak takım yok!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yusuf Günay’dan Florya ve Kemerburgaz açıklaması

Yusuf Günay’dan Florya ve Kemerburgaz açıklaması

Lider Hatayspor, Adanaspor maçına hazırlanıyor

Lider Hatayspor, Adanaspor maçına hazırlanıyor

Abdurrahim Albayrak: “Florya’yı Allah’ın izni ile rüya bir tesis yapacağız”

Abdurrahim Albayrak: “Florya’yı Allah’ın izni ile rüya bir tesis yapacağız”

Dört altın kemerli Fatih Keleş, ringe çıkıyor

Dört altın kemerli Fatih Keleş, ringe çıkıyor

Galatasaray’da Göztepe mesaisi başladı

Galatasaray’da Göztepe mesaisi başladı

Denizlispor - Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor - Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.