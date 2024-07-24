Mourinho bir transferi daha bitiriyor! Guardiola'ya telefon: Onu istiyorum!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Lugano'yu deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdrürürken Sarı-Lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandıran bir isim daha gündeme geldi.

GUARDIOLA'DAN KOVACIC'İ İSTEDİ

İngiliz basınında ortaya atılan iddiaya göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester City Menajeri Pep Guardiola ile telefonda görüştü ve Katalan hocadan Mateo Kovacic'i istedi.

RESMİ ADIMLAR ATILACAK

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Manchester City ile bir görüşme yapmak üzere İngiltere'ye gidecek. Görüşmenin sonucuna göre Kovacic için resmî adımlar atılmaya başlanacak.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

İngiliz devi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kovacic'in güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.