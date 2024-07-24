SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mourinho bir transferi daha bitiriyor! Guardiola'ya telefon: Onu istiyorum!

Mourinho bir transferi daha bitiriyor! Guardiola'ya telefon: Onu istiyorum!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.07.2024 14:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle en çok konuşulan kulüp olan Fenerbahçe bu isimlere bir yenisini daha ekliyor. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jose Mourinho bir ismi daha kadroya katabilmek için Guardiola ile telefonda görüştü. İşte detaylar...

Mourinho bir transferi daha bitiriyor! Guardiola'ya telefon: Onu istiyorum!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Lugano'yu deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdrürürken Sarı-Lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandıran bir isim daha gündeme geldi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

GUARDIOLA'DAN KOVACIC'İ İSTEDİ

1680479069321_2f632173-4fde-42a0-a93e-699a053dcf1e

İngiliz basınında ortaya atılan iddiaya göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester City Menajeri Pep Guardiola ile telefonda görüştü ve Katalan hocadan Mateo Kovacic'i istedi.

RESMİ ADIMLAR ATILACAK

1702321201866_5bf88233-733f-4931-931c-174b83febd40

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Manchester City ile bir görüşme yapmak üzere İngiltere'ye gidecek. Görüşmenin sonucuna göre Kovacic için resmî adımlar atılmaya başlanacak.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

GettyImages-1580582771-1-1140x779

İngiliz devi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kovacic'in güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
TFF'nin yeni Genel Sekreteri belli oldu!TFF'nin yeni Genel Sekreteri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Pep Guardiola son dakika fenerbahçe mourinho telefon
En Çok Okunan Haberler
Bali'de tatil! Sevgilisine verdiği pozları paylaştı

Bali'de tatil! Sevgilisine verdiği pozları paylaştı

Ağır sözler: Uğraşmaya değmez!

Ağır sözler: Uğraşmaya değmez!

Ölümcül hata! Rus fenomen Ozolina'nın ölümünde kahreden detay

Ölümcül hata! Rus fenomen Ozolina'nın ölümünde kahreden detay

5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı'na sert sözler... "Eğer konuşursam..."

5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı'na sert sözler... "Eğer konuşursam..."

Ülke puanında işler karıştı! F.Bahçe kazanmasıydı yerimizi kaptırıyorduk

Ülke puanında işler karıştı! F.Bahçe kazanmasıydı yerimizi kaptırıyorduk

Portekizli hocayı öve öve bitiremediler "Hamleleri göz alıcıydı, Mourinho şov başladı"

Portekizli hocayı öve öve bitiremediler "Hamleleri göz alıcıydı, Mourinho şov başladı"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.