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  4. Mourinho, Brezilya Milli Takımı için kararını verdi! Sezon sonu ayrılıyor mu?

Mourinho, Brezilya Milli Takımı için kararını verdi! Sezon sonu ayrılıyor mu?

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
19.04.2025 10:01
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Brezilya Milli Takımı'ndan teklif aldığı iddia edilmişti. Portekizli çalıştırıcının bu teklifle ilgili kararını verdiği iddia edildi.

Mourinho, Brezilya Milli Takımı için kararını verdi! Sezon sonu ayrılıyor mu?

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçmesi tüm dünyada büyük ses getiren Jose Mourinho'ya Brezilya Milli Takımı'nın talip olduğu iddia edilmişti.

TEKLİFİ REDDETTİ!

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Sarı-lacivertlilerin Portekizli hocasının Brezilya Milli Takımı'ndan gelen teklife cevap verdiği iddia edildi. habere göre Mourinho, Brezilya'dan gelen teklifi reddetti. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesine sadık kalması bekleniyor.

2.12'LİK PUAN ORTALAMASI

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62 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında 49 maça çıktı. Mourinho bu karşılaşmalarda 2.12'lik puan ortalaması tutturdu.

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