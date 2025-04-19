Mourinho, Brezilya Milli Takımı için kararını verdi! Sezon sonu ayrılıyor mu?

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçmesi tüm dünyada büyük ses getiren Jose Mourinho'ya Brezilya Milli Takımı'nın talip olduğu iddia edilmişti.

TEKLİFİ REDDETTİ!

Sarı-lacivertlilerin Portekizli hocasının Brezilya Milli Takımı'ndan gelen teklife cevap verdiği iddia edildi. habere göre Mourinho, Brezilya'dan gelen teklifi reddetti. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesine sadık kalması bekleniyor.

2.12'LİK PUAN ORTALAMASI

62 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında 49 maça çıktı. Mourinho bu karşılaşmalarda 2.12'lik puan ortalaması tutturdu.