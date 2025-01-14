Mourinho bu kez de oturuşuyla olay oldu! Konyaspor maçı sonrası kürsüye oturdu, o hali tepki çekti

Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başararak lider Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.

OTURUŞ ŞEKLİ TEPKİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yaptığı bir hareket çok konuşuldu. Portekizli hocanın basın toplantısını beklerken toplantı salonunda, kürsü platformunda ilginç bir şekilde oturması sosyal medyada tepki çekti.

"SON DERECE YANLIŞ BİR GÖRÜNTÜ"

Hatta konuyla ilgili olarak KRT Futbol programında konuşan Melih Şendil, "Bu görüntü bizim toplumumuzda hoş karşılanmaz Mourinho hocam. Olmaz olmaz yani böyle olmaz. Bizim Anadolu’muzda güzel gelenek göreneklerimiz vardır bu son derece yanlış bir görüntü" ifadelerini kullandı.