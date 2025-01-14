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Mourinho bu kez de oturuşuyla olay oldu! Konyaspor maçı sonrası kürsüye oturdu, o hali tepki çekti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.01.2025 08:17
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Fenerbahçe'nin zaman zaman sözleriyle gündeme gelen Portekizli hocası Jose Mourinho bu kez Konyaspor maçı sonrası basın toplantısını beklediği sıradaki oturuşuyla tepki çekti. İşte detaylar...

Mourinho bu kez de oturuşuyla olay oldu! Konyaspor maçı sonrası kürsüye oturdu, o hali tepki çekti

Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başararak lider Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.

OTURUŞ ŞEKLİ TEPKİ ÇEKTİ

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Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yaptığı bir hareket çok konuşuldu. Portekizli hocanın basın toplantısını beklerken toplantı salonunda, kürsü platformunda ilginç bir şekilde oturması sosyal medyada tepki çekti.

"SON DERECE YANLIŞ BİR GÖRÜNTÜ"

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Hatta konuyla ilgili olarak KRT Futbol programında konuşan Melih Şendil, "Bu görüntü bizim toplumumuzda hoş karşılanmaz Mourinho hocam. Olmaz olmaz yani böyle olmaz. Bizim Anadolu’muzda güzel gelenek göreneklerimiz vardır bu son derece yanlış bir görüntü" ifadelerini kullandı.

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Konyaspor son dakika fenerbahçe mourinho tepki
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