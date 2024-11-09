Mourinho çok istemişti! Geldiği gibi gidiyor, hem de eski takımına... Fenerbahçe'de En Nesyri sürprizi!

Sezon başında takımı Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe yönetimi Portekizli hocanın transfer taleplerini de mümkün olduğu kadar gerçekleştirmeye çalışırken bu isteklerden biri Youssef-En Nesyri olmuştu.

Sarı-Lacivertli yönetim golcü oyuncuyu kadrosuna katmayı başarırken geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen isim ile alakalı sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

19,5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euro karşılığında İspanyolların köklü ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri son oynanan AZ Alkmaar mücadelesinde kaçırdığı penaltı ile gündem olmuştu.

Skor 1-0'ken topun başına geçen En-Nesyri Hollanda ekibinin kalecisini geçememişti. Daha sonra Edin Dzeko'nun servisiyle takımının eşitlik golünü kaydetmesine rağmen maç sonunda tepkiler gelmişti.

SEVILLA GERİ İSTİYOR

Sarı-Lacivertli taraftarların performansından bir türlü memnun olmadığı santrfor oyuncusunun geleceği hakkında birçok iddia ortaya atılmaya başlandı. En-Nesyri'nin gidişi sonrası gol yollarında problemler yaşayan Sevilla'nın, eski oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.