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Mourinho çok istemişti! Geldiği gibi gidiyor, hem de eski takımına... Fenerbahçe'de En Nesyri sürprizi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.11.2024 20:55
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Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı isimlerden Youssef En Nesyri bir türlü beklenen performansı veremezken sürpriz bir iddia gündemde. İşte detaylar...

Mourinho çok istemişti! Geldiği gibi gidiyor, hem de eski takımına... Fenerbahçe'de En Nesyri sürprizi!
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sezon başında takımı Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe yönetimi Portekizli hocanın transfer taleplerini de mümkün olduğu kadar gerçekleştirmeye çalışırken bu isteklerden biri Youssef-En Nesyri olmuştu.

Sarı-Lacivertli yönetim golcü oyuncuyu kadrosuna katmayı başarırken geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen isim ile alakalı sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

19,5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

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Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euro karşılığında İspanyolların köklü ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri son oynanan AZ Alkmaar mücadelesinde kaçırdığı penaltı ile gündem olmuştu.

Skor 1-0'ken topun başına geçen En-Nesyri Hollanda ekibinin kalecisini geçememişti. Daha sonra Edin Dzeko'nun servisiyle takımının eşitlik golünü kaydetmesine rağmen maç sonunda tepkiler gelmişti.

SEVILLA GERİ İSTİYOR

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Sarı-Lacivertli taraftarların performansından bir türlü memnun olmadığı santrfor oyuncusunun geleceği hakkında birçok iddia ortaya atılmaya başlandı. En-Nesyri'nin gidişi sonrası gol yollarında problemler yaşayan Sevilla'nın, eski oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.

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transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe mourinho sevilla
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