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Mourinho'dan Cengiz Ünder için kararını verdi! Yönetime kararını iletti bile...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.07.2024 16:36
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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklentilerin oldukça uzağında kalan Cengiz Ünder için yeni teknik direktör Mourinho kararını verdi. İşte detaylar...

Mourinho'dan Cengiz Ünder için kararını verdi! Yönetime kararını iletti bile...
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho'nun liderliğinde sürdürürken, Portekizli çalıştırıcı sol kanadı Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın'a, sağ kanadı ise Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci'ye teslim edecek.

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Sağ ve sol tarafı kafasında bitiren Mourinho'nun planlamasında Cengiz Ünder'e yer kalmadı.

MENAJERİ GÖRÜŞMEYE ÇAĞRILDI

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15 milyon euroya gelen 27 yaşındaki oyuncu ile yola devam etmek istemeyen Mourinho'nun kararı sonrası menajeri görüşmeye çağrıldı.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

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Ünder'in temsilcisi kulüp arayışlarına başlarken yönetim 10 milyon euro bonservis istiyor.

12 GOL KATKISI YAPTI

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Geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 9 gol 3 asistlik performans göstermişti.

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