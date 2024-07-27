Mourinho'dan Cengiz Ünder için kararını verdi! Yönetime kararını iletti bile...

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho'nun liderliğinde sürdürürken, Portekizli çalıştırıcı sol kanadı Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın'a, sağ kanadı ise Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci'ye teslim edecek.

Sağ ve sol tarafı kafasında bitiren Mourinho'nun planlamasında Cengiz Ünder'e yer kalmadı.

MENAJERİ GÖRÜŞMEYE ÇAĞRILDI

15 milyon euroya gelen 27 yaşındaki oyuncu ile yola devam etmek istemeyen Mourinho'nun kararı sonrası menajeri görüşmeye çağrıldı.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Ünder'in temsilcisi kulüp arayışlarına başlarken yönetim 10 milyon euro bonservis istiyor.

12 GOL KATKISI YAPTI

Geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 9 gol 3 asistlik performans göstermişti.