Mourinho'dan Galatasaray'a darbe! Transfer tam bitecekken araya girip iptal etti...

Galatasaray, kısa süre içinde Leo Dubois ile yollarını ayıracak. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek sarı-kırmızılılar, Sacha Boey ile birlikte sağ bek mevkisini idare edebilecek bir oyuncu arıyordu. Zeki Çelik ile anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılılarda bu transfer suya düştü.

ZEKİ ÇELİK GÜNDEMDEYDİ

Galatasaray, Roma'da formasını kaybeden 26 yaşındaki Zeki Çelik'i transfer etmek istiyordu. Milli oyuncuya forma garantisi veren sarı-kırmızılılar prensip anlaşmasına varmıştı.

KİRALANACAK DERKEN...

Zeki Çelik'in kiralanması için Roma ile görüşmelerde sona gelen Galatasaray yönetimi, Mourinho'dan gelen haberle yıkıldı. Zeki Çelik'i son anda bırakmak istemeyen Mourinho, Roma yönetimine transferin iptal edilmesi için talepte bulundu ve transfer suya düştü.

