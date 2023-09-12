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Mourinho'dan Galatasaray'a darbe! Transfer tam bitecekken araya girip iptal etti...

12.09.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-kırmızılı ekip, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine aldı. Dubois'in olası ayrılığı sonrası Sacha Boey ile rekabet edebilecek bir oyuncuyu isteyen sarı-kırmızılılar Zeki ile anlaşma aşamasına gelmişti. Transferi bitirme noktasına getiren sarı-kırmızılılar Mourinho'nun kararıyla adeta yıkıldı.

Zeki Çelik

Zeki Çelik

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Roma
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Galatasaray, kısa süre içinde Leo Dubois ile yollarını ayıracak. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek sarı-kırmızılılar, Sacha Boey ile birlikte sağ bek mevkisini idare edebilecek bir oyuncu arıyordu. Zeki Çelik ile anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılılarda bu transfer suya düştü.

ZEKİ ÇELİK GÜNDEMDEYDİ

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Galatasaray, Roma'da formasını kaybeden 26 yaşındaki Zeki Çelik'i transfer etmek istiyordu. Milli oyuncuya forma garantisi veren sarı-kırmızılılar prensip anlaşmasına varmıştı.

KİRALANACAK DERKEN...

roma-zeki-celik

Zeki Çelik'in kiralanması için Roma ile görüşmelerde sona gelen Galatasaray yönetimi, Mourinho'dan gelen haberle yıkıldı. Zeki Çelik'i son anda bırakmak istemeyen Mourinho, Roma yönetimine transferin iptal edilmesi için talepte bulundu ve transfer suya düştü.

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