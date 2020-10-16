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Mourinho'dan Wenger'e ince mesaj

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.10.2020 22:36 | Son Güncelleme

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, rakip olmasa da Arsene Wenger'i sinirlendirmeye devam ediyor.

Mourinho'dan Wenger'e ince mesaj

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Arsenal'in başındayken çok tartıştığı Arsene Wenger'in sinir uçlarına oynamaya devam ediyor.

Portekizli teknik adam, Arsene Wenger'in kitabında yer almamasının nedeni sorulunca, "12-14 maç oynayıp hiç kazanamadığın birine kitabında yer verir misin? Kitap, insanı mutlu eder ve gururlandırır. Wenger de o yüzden benden bahsetmemiştir" ifadelerini kullandı.

Arsene Wenger, karşılaşmalarında Jose Mourinho'yu 2 kez alt edebilirken, Portekizli hoca ise 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. (Sporx)

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