Mourinho'dan Wenger'e ince mesaj

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Arsenal'in başındayken çok tartıştığı Arsene Wenger'in sinir uçlarına oynamaya devam ediyor.
Portekizli teknik adam, Arsene Wenger'in kitabında yer almamasının nedeni sorulunca, "12-14 maç oynayıp hiç kazanamadığın birine kitabında yer verir misin? Kitap, insanı mutlu eder ve gururlandırır. Wenger de o yüzden benden bahsetmemiştir" ifadelerini kullandı.
Arsene Wenger, karşılaşmalarında Jose Mourinho'yu 2 kez alt edebilirken, Portekizli hoca ise 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. (Sporx)
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