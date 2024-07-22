Mourinho'dan yarın oynanacak Lugano maçı öncesi rakibe gözdağı! ''Buraya kazanmaya geldik''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçı öncesinde konuştu.

"TAKIMDAN ÇOK MEMNUNUM"

Jose Mourinho: "Kadro yapılanmamızdan çok memnunum. Fenerbahçe'ye gelme kararımdan dolayı mutluyum. Şu ana kadar yaklaşık 30 idman ve 5 hazırlık maçı yaptık. Yaptığımız her idmandan çok mutlu oldum. Herkes gelişmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bana adapte olabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Tabii ki durumumuz çok kolay değil çünkü oyuncularımız yavaş yavaş bize katıldı. İlk günden beri çalıştığımız oyuncularla çok keyif aldık, Djiku da onlardan biri. Biz hazırlık maçları için değil, bu maçlar için hazırlanıyoruz."

"BURAYA KAZANMAYA GELDİK!"

"Buraya kazanmaya geldik. Aklımızda kazanmaktan başka hiçbir düşünce yok."

"SENTETİK ÇİMDE OYNAYACAKSINIZ, NELER SÖYLERSİNİZ?"

"Ben her zaman söylerim. Futbol, güzel yeşil zeminlerde oynanmalı. Avantaj olduğunu düşündüğü için hala sentetik çimi kullanan kulüpler var. Yapılacak bir şey yok. Adapte olacağız. Sezon öncesi zeminin kuru olduğu yerlerde de çalıştık. Amacımız, buna adapte olup kazanmak."