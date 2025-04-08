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  4. Mourinho derbi maçı sonrası yaşananlar için 'Hollywood' benzetmesi yapmıştı! Okan Buruk'tan gece yarısı yanıt gecikmedi

Mourinho derbi maçı sonrası yaşananlar için 'Hollywood' benzetmesi yapmıştı! Okan Buruk'tan gece yarısı yanıt gecikmedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.04.2025 07:18
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray rakibini 2-1 mağlup ederek kupa dışına iterken maç sonunda Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı 'burun sıkma' müdahalesi çok konuşulmuştu. Yaşananlarla ilgili konuşan Mourinho Okan Buruk'a 'Hollywood' göndermesinde bulunurken Buruk cephesinden yanıt gecikmedi. İşte detaylar...

Mourinho derbi maçı sonrası yaşananlar için 'Hollywood' benzetmesi yapmıştı! Okan Buruk'tan gece yarısı yanıt gecikmedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan 2-1'lik skorla Sarı-Kırmızılılar olmuş, maçın ardından Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşananlar geceye damga vurmuştu.

Okan Buruk’un burnunu sıkması ve sarı kırmızılı çalıştırıcının yere düşmesi hakkında ilk defa konuşan Portekizli teknik adam, “Bir görüntü 1.000 kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Tabii ki Galatasaray teknik direktörünün de kendi versiyonu vardır. Görüntülerin kendisi konuşur, herkes de gördü. Kelimelerin çok bir anlamı yok. Eminim Hollywood’dakiler de görmüştür” ifadelerini kullanmıştı.

Mourinho'nun bu sözlerine yanıt veren Okan Buruk TV100'de katıldığı bir programda "Onu kaale almıyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR YAŞIMA DAHA GİRDİM"

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"Hakemin raporuna neden böyle yazdığını anlamadım. "Hakem iyi maç yönetti" demenin bizzat hakem tarafından tahrik sayılması, kendi başına bir Aziz Nesin hikayesi. Maçtan sonra idari direktör Uğur Yıldız geldi söyledi. "Hakem sana sarı kart göstermiş" dedi. Benim olaydan böyle haberim oldu. Bir yaşıma daha girmiş oldum böylece."

"DARBEYİ BEN ALDIM"

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"Darbeyi ben aldım, bazı kesimler benim düşmeme bakıp neredeyse adama "Helal olsun" diyecekler! Ben gerçekten uzatmak istemediğim için susuyorum."

"YÜZÜMÜ ÇİZDİ"

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"O pozisyonda hiç kimse fiziki müdahaleye uğramayı beklemezdi. Kim bekler zaten! Düşerken reaksiyon hesabı yapmıyorum ki! Adam tırnaklarıyla yüzümü de çizdi! Şiddetli bir hareket yaptı, canım da acıdı! Orada farklı bir turum sergilesem ben de ceza alırdım. Ayakta kalsam belki de 10 maç ceza alırdım"

MOURINHO'NUN HOLLYWOOD SÖZLERİ

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"Cevap verme gereği duymuyorum. Saha içinde ve dışında rakipler birbiriyle çatışabilir. Normal karşılarım. Ama ben niyetini anladığım için sezon başından beri kaale almıyorum. Gene o hakkımı kullanacağım ve onu kaale almıyorum."

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Okan Buruk Süper Lig Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray mourinho
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