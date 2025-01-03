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Mourinho dünya yıldızlarının peşinde! Fenerbahçe ara transferde büyük oynuyor... Listesi ortaya çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.01.2025 08:30
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Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamlamanın hesaplarını yaparken, Sarı-Lacivertliler ara transfer dönemini en verimli şekilde geçirebilmek adına derin bir operasyon yürütüyor. Hamlelerini teknik direktör Jose Mourinho'nun taleplerine göre şekillendirecek olan Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcının listesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Mourinho dünya yıldızlarının peşinde! Fenerbahçe ara transferde büyük oynuyor... Listesi ortaya çıktı

Süper Lig'de zirveyi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada sürdüren Fenerbahç, şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isterken ara transfer döneminin başlamasına oldukça kısa bir süre kala görüşmelerini sıklaştırmış durumda.

Sarı-Lacivertliler tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda temaslarını sürdürürken Portekizli çalıştırıcının listesi de ortaya çıktı.

MOU'NUN LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

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Teknik Direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda özellikle savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde yıldız isimler bulunuyor.

RONALDO'NUN TAKIM ARKADAŞINI İSTİYOR

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O listede Chelsea’den Axel Disasi, PSV Eindhoven’dan Boscagli, Roma’dan Hermoso, Al Nassr’ın İspanyol yıldızı Aymeric Laporte ve Al-Hilal forması giyen Kalidou Koulibaly yer alıyor.

'DÜNYANIN EN İYİSİ' DEMİŞTİ

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Mourinho, Tottenham’daki eski forveti Heung-Min Son’u Fenerbahçe’ye istiyor. 61 yaşındaki teknik adam, “Son’a dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak bakıyorum” demişti. Güney Koreli futbolcu, Mourinho döneminde 54 gol ve 70 asist kaydetti. Mourinho Tottenham’dan ayrılınca da minnettarlığını kamuoyuna duyuran oyunculardan biriydi.

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transfer son dakika fenerbahçe mourinho
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