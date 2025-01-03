Mourinho dünya yıldızlarının peşinde! Fenerbahçe ara transferde büyük oynuyor... Listesi ortaya çıktı

Süper Lig'de zirveyi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada sürdüren Fenerbahç, şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isterken ara transfer döneminin başlamasına oldukça kısa bir süre kala görüşmelerini sıklaştırmış durumda.

Sarı-Lacivertliler tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda temaslarını sürdürürken Portekizli çalıştırıcının listesi de ortaya çıktı.

MOU'NUN LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Teknik Direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda özellikle savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde yıldız isimler bulunuyor.

RONALDO'NUN TAKIM ARKADAŞINI İSTİYOR

O listede Chelsea’den Axel Disasi, PSV Eindhoven’dan Boscagli, Roma’dan Hermoso, Al Nassr’ın İspanyol yıldızı Aymeric Laporte ve Al-Hilal forması giyen Kalidou Koulibaly yer alıyor.

'DÜNYANIN EN İYİSİ' DEMİŞTİ

Mourinho, Tottenham’daki eski forveti Heung-Min Son’u Fenerbahçe’ye istiyor. 61 yaşındaki teknik adam, “Son’a dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak bakıyorum” demişti. Güney Koreli futbolcu, Mourinho döneminde 54 gol ve 70 asist kaydetti. Mourinho Tottenham’dan ayrılınca da minnettarlığını kamuoyuna duyuran oyunculardan biriydi.