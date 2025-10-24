SPOR

Mourinho Fenerbahçe'yi dilinden düşürmüyor! Ayrılığına sebep olan ismi açıkladı

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, Sarı-Lacivertliler’i dilinden düşürmüyor. Portekizli teknik adam, Kerem Aktürkoğlu transferinin gerçekleşmemesinin hem Benfica hem de kendi kariyeri açısından büyük bir kırılma noktası olduğunu söylerken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (Son dakika FB haberleri)

Mourinho Fenerbahçe'yi dilinden düşürmüyor! Ayrılığına sebep olan ismi açıkladı
Berker İşleyen
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla takımın başına getirdiği ancak bir türlü bekleneni veremeyen Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılalı aylar olmasına Sarı-Lacivertliler'i dilinden düşürmüyor.

Şu anda Benfica'yı çalıştıran Mourinho, yeni takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde henüz galibiyet alamazken geçtiğimiz günlerde oynadıkları ve 3-0 mağlup oldukları Newcastle United maçının ardından yaptığı açıklamada "Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ve şu anda bizde yok. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu." ifadelerini kullanırken benzer bir açıklamada daha bulundu.

Takımdan ayrılma sebebini Kerem Aktürkoğlu transferinin kendi dönemine yetişmemesine bağlayan Portekizli, "Belki de Fenerbahçe'den ayrılmamın sebeplerinden biri, oyun anlayışım açısından çok önemli gördüğüm o oyuncuyu Benfica'dan alamamanın yarattığı hayal kırıklığıydı" dedi.

"KEREM İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM"

Mourinho Fenerbahçe yi dilinden düşürmüyor! Ayrılığına sebep olan ismi açıkladı 1

"Benfica kadrosunu o kadar çok seviyordum ki, çok önemli bir oyuncu olan Kerem Aktürkoğlu'nu almak için her şeyi yaptım."

"AYRILMAMIN SEBEPLERİNDEN BİRİ..."

Mourinho Fenerbahçe yi dilinden düşürmüyor! Ayrılığına sebep olan ismi açıkladı 2

"Fenerbahçe'den bu kadar erken ayrılmamın sebeplerinden biri belki de oyuna bakış açımda temel bir rol oynadığını düşündüğüm Kerem'i Benfica'dan alamamanın verdiği hayal kırıklığıydı."

"KEREM BENLE OLAMADI"

Mourinho Fenerbahçe yi dilinden düşürmüyor! Ayrılığına sebep olan ismi açıkladı 3

"Benfica kadrosunun bugün farklı olmasına üzülerek katkıda bulundum, bu benim suçum. Kerem şu anda burada değil, Fenerbahçe'de de benimle olamadı. Benfica kadrosunu gerçekten beğeniyorum, bu doğru. O maç öncesi basın toplantısında Benfica üzerinde biraz baskı oluşturmak da istedim; iletişim tarzımı bilirsiniz."

"TEK BİR OYUNCU BİLE..."

Mourinho Fenerbahçe yi dilinden düşürmüyor! Ayrılığına sebep olan ismi açıkladı 4

"Hepimiz bir şeylerin eksik olduğunu düşünürüz; bu 10, 15 ya da 5 oyuncu değildir. Bazen belirli bir profile sahip tek bir oyuncu bile tüm takımın dengesini değiştirebilir. Bence ocak ayında Benfica bir ya da iki takviye alacak ve bu oyuncular takıma yardımcı olacak. Genç oyunculara şans vermeyi seven biri varsa, o benim. Varane’ı, Petr Cech’i ben oynattım. Bu tür oyuncularla ilgili bir geçmişim var. Kadroda bu tip gençlerin bulunmasından tamamen yanayım. Bazıları çok yükselecek, bazıları ise o kadar değil. Ama ben iyimserim."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Mourinho Fenerbahçe yi dilinden düşürmüyor! Ayrılığına sebep olan ismi açıkladı 5

"Şampiyonlar Ligi’nde puanlar toplamaya başladığımızda, gruptan çıkmak için mücadele edebileceğimize inanıyorum."

Canlı Skor

