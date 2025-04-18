Mourinho için ayrılık iddiaları ortaya atılırken Portekizli hocadan o takıma ret! İngiliz gazeteci duyurdu

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho için son günlerde Sarı-Lacivertliler'den ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılırken İngiliz gazeteci Duncan Castles Portekizli hoca için bambaşka bir iddia gündeme getirdi.

İLK ADAY MOURINHO'YDU

Habere göre, Brezilya Futbol Federasyonu Dorrival Junior ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ederken Mourinho'yu gündemine aldı.

MOURINHO'DAN RET!

Brezilya Futbol Federasyonu, Portekizli teknik adam ile temasa geçti ve teklif yaptı ancak Jose Mourinho, Brezilya'dan gelen bu teklifi geri çevirdi.