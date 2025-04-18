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  4. Mourinho için ayrılık iddiaları ortaya atılırken Portekizli hocadan o takıma ret! İngiliz gazeteci duyurdu

Mourinho için ayrılık iddiaları ortaya atılırken Portekizli hocadan o takıma ret! İngiliz gazeteci duyurdu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.04.2025 18:54
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Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jose Mourinho için Brezilya Milli Takımı iddiası gündeme gelirken tecrübeli çalıştırıcıdan bu teklife yanıt geldi. İşte detaylar...

Mourinho için ayrılık iddiaları ortaya atılırken Portekizli hocadan o takıma ret! İngiliz gazeteci duyurdu

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho için son günlerde Sarı-Lacivertliler'den ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılırken İngiliz gazeteci Duncan Castles Portekizli hoca için bambaşka bir iddia gündeme getirdi.

İLK ADAY MOURINHO'YDU

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Habere göre, Brezilya Futbol Federasyonu Dorrival Junior ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ederken Mourinho'yu gündemine aldı.

MOURINHO'DAN RET!

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Brezilya Futbol Federasyonu, Portekizli teknik adam ile temasa geçti ve teklif yaptı ancak Jose Mourinho, Brezilya'dan gelen bu teklifi geri çevirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya son dakika fenerbahçe mourinho
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