Mourinho için kabus dolu gece! "Kupa Beyi" bu kez fena çuvalladı

Futbol dünyasının efsane teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz'de yerle bir oldu! Benfica'nın başında kupayı hedefleyen tecrübeli hoca, Braga deplasmanında hayatının şokunu yaşadı. İlk yarıda fişi çeken rakibi karşısında çaresiz kalan Mourinho'nun takımı, 3-1'lik hezimetle kupaya veda etti. İşte o dramatik maçın perde arkası...

Emre Şen

Portekiz Lig Kupası yarı finalinde heyecan fırtınası esti, ancak gecenin sonu Jose Mourinho için hüsran oldu. Benfica'nın başında şampiyonluklar hedefleyen dünyaca ünlü teknik adam, Braga deplasmanında beklemediği bir darbe aldı.

BRAGA İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Dr. Magalhaes Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ev sahibi Braga fırtına gibi başladı. Mourinho'nun öğrencileri neye uğradığını şaşırdı. 19. dakikada Pau Victor ve 33. dakikada Rodrigo Zalazar'ın golleriyle Braga soyunma odasına 2-0 önde gitti. Mourinho kenarda adeta dondu kaldı!

PENALTI YETMEDİ, OTAMENDI KIZARDI

İkinci yarıda maça dönmek isteyen Benfica, 64. dakikada Vangelis Pavlidis'in penaltı golüyle farkı bire indirdi ve umutlandı. Ancak Braga, 81. dakikada Gustaf Lagerbielke ile Mourinho'nun umutlarını toprağa gömdü: 3-1.

Gecenin tuzu biberi ise uzatma dakikalarında geldi. Benfica'nın tecrübeli savunmacısı Nicolas Otamendi, 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sahadan boynu bükük ayrılan Mourinho, kupaya yarı finalde veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.

"UMARIM UYUYAMAZLAR"

Maç sonrası konuşan Jose Mourinho, "Braga karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası Jose Mourinho: "Bu gece direkt tesislere gideceğiz. Oyuncular orada uyuyacak. Umarım oyuncular da benim kadar iyi uyurlar. Yani hiç uyuyamazlar. Umarım bu gece hiç uyuyamazlar." ifadelerini kullandı.

