Okan Buruk'tan Konyaspor mağlubiyeti sonrası gece 01.40'ta havalimanında açıklama!

Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında aldığı 2-0’lık yenilginin ardından İstanbul’a dönen sarı-kırmızılı kafileyi taraftarlar yalnız bırakmadı. Gece yarısı havalimanında konuşan Okan Buruk, “Yine hep beraber başaracağız, ne yaparlarsa yapsınlar hep beraber başaracağız!” diyerek birlik mesajı verdi.

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından taraftarıyla bir araya geldi. Karşılaşma sonrası İstanbul’a dönen sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Gece saat 01.40’a kadar takımını bekleyen futbolseverlere seslenen Buruk, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tecrübeli teknik adam, zor günlerin ancak kenetlenerek aşılabileceğini vurgularken tribünlerin desteğinin önemine dikkat çekti.

"YİNE BAŞARACAĞIZ"

Taraftarların tezahüratları eşliğinde konuşan Buruk, “Yine hep beraber başaracağız, ne yaparlarsa yapsınlar hep beraber başaracağız!” sözleriyle camiaya moral aşılamaya çalıştı.

Yaşanan puan kaybına rağmen takımına olan inancını dile getiren Buruk’un mesajı, havalimanındaki taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandı.

