Mourinho ilk maçını kazandı Dzeko şov yaptı ama hedefte büyük umutlarla transfer edilen Livakovic var! Ağır sözler: Uğraşmaya değmez

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, ilk sınavından başarıyla ayrıldı. Fenerbahçe, Lugano'yu Dzeko (3) ve Ferdi'nin golleriyle 4-3 mağlup etti. Düşük seviye olarak nitelendirilen Lugano'dan 3 gol yenmesi ise olumsuz noktalar arasındaydı. Tadic, Dzeko, Fred, Osayi gibi isimler oyunlarıyla alkış aldı.

Fenerbahçe, bugün yeni golcüsünü resmen duyurdu! Sarı lacivertliler Youssef En-Nesyri'nin bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. Oğuz Aydın, Levent Mercan, Maximin gibi isimlerin yanına Faslı yıldız da eklendi. Spor yazarı Serdar Ali Çelikler ise Livakovic konusuna dikkat çekerek kaleci transferinin sinyalini verdi.

KRUNİC İÇİN AĞIR SÖZLER: UĞRAŞMAYA DEĞMEZ!

Fenerbahçe'de geçen seneden kalma birlikte oynama alışkanlığının çok önemli olduğunu vurgulayan Serdar Ali Çelikler, Dzeko ve Tadic'in kalitesine dikkat çekti. Ayrıca İrfan Can ve İsmail Yüksek'in de takımın iskeletine gireceğini belirten Serdar Ali Çelikler, geçen sezonun devre arasında Milan'dan transfer edilen Krunıc'i de eleştirdi.

Çelikler, Rade Krunic için 'Orta sahada onunla uğraşmaya değmez kesinlikle baba bir orta saha lazım' dedi.

MOURİNHO DÜNKÜ MAÇ SONRASI HAREKETE GEÇTİ!

Serdar Ali Çelikler'in Mourinho, Krunic ve Livakovic yorumu: Mourinho takımları genelde 3 gol yemez hoca buraya kesinlikle çalışacaktır. Kaleci transferi de bence seçenekler arasında! Yönetim ve hoca arasındaki görüşmeler sonucunda Dominik Livakovic yerine kaleci takviyesi yapılabilir.

KALEYE TAKVİYE GELEBİLİR

Geçen sezon başında Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Hırvatistan milli takımının kalecisi Livakovic, sezona iyi başlamadı. Dün Lugano'dan 3 gol yiyen Livakovic, bazı taraftarların eleştirdiği isim oldu. Fenerbahçe yönetimi transfer sezonu bitmeden kaleye bir takviye yapabilir!