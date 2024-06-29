Mourinho ilk sınavına çıktı! Fenerbahçe hazırlık maçında geri dönmeyi bildi

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti ile karşılaştı.
Fenerbahçe maça Osman Ertuğrul, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde, Rade Krunic, Mert Hakan, Fred, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko 11'iyle başladı
Karşılaşmada Mario Bratu 35. dakikada kaydettiği golle Petrolul'u öne geçirdi.
Fenerbahçe'de 41. dakikada Edin Dzeko ağları havalandırdı ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi. Karşılaşmanın 57. dakikasında ise Fenerbahçe'de Miha Zajc, skoru belirleyen golü kaydetti.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmazken Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının programı şöyle:
6 Temmuz Cumartesi | 19.00: Fenerbahçe - Admira Wacker
10 Temmuz Çarşamba | 19.00: Fenerbahçe - Hajduk Split
13 Temmuz Cumartesi | 18.30: Fenerbahçe - Strasbourg