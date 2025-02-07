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  4. Mourinho kendi ağzıyla söylemişti! Gerçek oldu... Fenerbahçe'nin yeni transferi imzayı attığına bin pişman

Mourinho kendi ağzıyla söylemişti! Gerçek oldu... Fenerbahçe'nin yeni transferi imzayı attığına bin pişman

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2025 15:26
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Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'nin son olarak kadrosuna kattığı isimlerden Mimovic'i kiralık olarak göndermek istemesi haberi oyuncunun moralini hayli bozduğu ve üzgün olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Mourinho kendi ağzıyla söylemişti! Gerçek oldu... Fenerbahçe'nin yeni transferi imzayı attığına bin pişman
Ognjen Mimovic

Ognjen Mimovic

SIR Sırbistan
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe transferlerini sürdürürken Sarı-Lacivertliler'in son olarak kadrosuna kattığı bir isim ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, yönetimin kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderileceği haberini alması üzerine oldukça üzgün olduğu öğrenildi.

MORALSİZ VE ÜZGÜN

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Büyük bir heyecanla Fenerbahçe'ye gelen ve hemen Jose Mourinho ile çalışmayı hedefleyen Mimovic, kiralık gideceği için UEFA listesine de yazılmazken alınan bu kararla oldukça moralsiz olduğu gelen bilgiler arasında.

20 yaşındaki sağ bekin kiralık olarak gönderilmesi için Fenerbahçe'nin Eyüpspor ve Sturm Graz ile görüşmeler yaptığı biliniyor.

MOURINHO SÖYLEMİŞTİ

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Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Jose Mourinho, "Yabancı kontenjanı nedeniyle Mimovic'i herhangi bir listede tutamayacağız" açıklamasını yapmıştı.

6.7 MİLYON EURO'YA GELDİ

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20 yaşındaki futbolcu, Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu, ancak lisansı çıkarılmasına rağmen forma giyemedi.

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