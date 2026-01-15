SPOR

Mourinho klasiği! Derbide Porto'ya kaybetti, açıklaması şoke etti

Portekiz Ligi'nde oynanan dev derbide Benfica, sahasında ezeli rakibi Porto'ya boyun eğdi. Maç sonu herkes Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan özeleştiri beklerken, o yine tarzını konuşturdu! Skor tabelasına değil, oyuna bakan tecrübeli hoca, "En iyi takım kaybetti, tek fark onlar gol attı" diyerek herkesi şaşırttı.

Mourinho klasiği! Derbide Porto'ya kaybetti, açıklaması şoke etti
Emre Şen

Benfica'nın başına geçerek ülkesine dönen efsane teknik adam Jose Mourinho, Porto ile oynanan kritik derbide beklemediği bir mağlubiyet aldı. Sahadan puansız ayrılan Benfica'da moraller bozulurken, maç sonu basın toplantısında konuşan Mourinho'nun sözleri geceye damga vurdu.

"EN İYİ OYNAYAN BİZDİK AMA..."

Mourinho klasiği! Derbide Porto ya kaybetti, açıklaması şoke etti 1

Mourinho, mağlubiyete rağmen takımının performansını savundu. "En iyi takım kaybetti" diyerek sözlerine başlayan Portekizli çalıştırıcı, "En iyi takım gol atamadı ve bir gol yedi, hepsi bu. Futbolda bazen hak eden kazanmıyor" ifadelerini kullandı. Taraftarlar bu sözlerin ardından Mourinho için, "hiç ama hiç değişmemiş" tarzında yorumda bulundu.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Mourinho klasiği! Derbide Porto ya kaybetti, açıklaması şoke etti 2

Mourinho'nun bu iddialı ve yenilgiyi kabul etmeyen tavrı, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kimi futbolseverler Mourinho'nun takımına sahip çıkmasını takdir ederken, kimileri de "Skor ortada, özeleştiri yapmalı" diyerek tecrübeli hocayı eleştirdi. Benfica cephesinde ise derbi mağlubiyetinin üzüntüsü ve Mourinho'nun açıklamalarının yankıları sürüyor.

