Mourinho klasiği! Derbide Porto'ya kaybetti, açıklaması şoke etti

Benfica'nın başına geçerek ülkesine dönen efsane teknik adam Jose Mourinho, Porto ile oynanan kritik derbide beklemediği bir mağlubiyet aldı. Sahadan puansız ayrılan Benfica'da moraller bozulurken, maç sonu basın toplantısında konuşan Mourinho'nun sözleri geceye damga vurdu.

"EN İYİ OYNAYAN BİZDİK AMA..."

Mourinho, mağlubiyete rağmen takımının performansını savundu. "En iyi takım kaybetti" diyerek sözlerine başlayan Portekizli çalıştırıcı, "En iyi takım gol atamadı ve bir gol yedi, hepsi bu. Futbolda bazen hak eden kazanmıyor" ifadelerini kullandı. Taraftarlar bu sözlerin ardından Mourinho için, "hiç ama hiç değişmemiş" tarzında yorumda bulundu.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Mourinho'nun bu iddialı ve yenilgiyi kabul etmeyen tavrı, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kimi futbolseverler Mourinho'nun takımına sahip çıkmasını takdir ederken, kimileri de "Skor ortada, özeleştiri yapmalı" diyerek tecrübeli hocayı eleştirdi. Benfica cephesinde ise derbi mağlubiyetinin üzüntüsü ve Mourinho'nun açıklamalarının yankıları sürüyor.