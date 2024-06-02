Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı para ortaya çıktı! Yardımcılarına bile 2 milyon euro verilecek

Dünyaca ünlü teknik adam, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videosunda, "Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım." ifadelerini kullandı.
Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024
Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 😌🙃
2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!💛💙 pic.twitter.com/jPOcSnzpZL
Fenerbahçe'nin bu akşam Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle Jose Mourinho ile sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin Mourinho'ya bonuslar hariç yıllık 10 milyon euro vereceği öğrenildi. Portekizli hocanın tüm ekibine ise yaklaşık 2 milyon euro ödenecek.