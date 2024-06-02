Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı para ortaya çıktı! Yardımcılarına bile 2 milyon euro verilecek

Dünyaca ünlü teknik adam, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videosunda, "Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım." ifadelerini kullandı.

BU AKŞAM SÖZLEŞME İMZALANACAK

Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı!



Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 😌🙃



2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!💛💙 pic.twitter.com/jPOcSnzpZL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024

Fenerbahçe'nin bu akşam Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle Jose Mourinho ile sözleşme imzalayacak.

YILLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Mourinho'ya bonuslar hariç yıllık 10 milyon euro vereceği öğrenildi. Portekizli hocanın tüm ekibine ise yaklaşık 2 milyon euro ödenecek.





