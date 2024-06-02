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Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı para ortaya çıktı! Yardımcılarına bile 2 milyon euro verilecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.06.2024 09:16
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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli Jose Mourinho bugün İstanbul'a geliyor. Dünya basınında da manşetleri süsleyen bu haberin ardından Portekizli çalıştırıcının yıllık ücreti de ortaya çıktı.

Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı para ortaya çıktı! Yardımcılarına bile 2 milyon euro verilecek

Dünyaca ünlü teknik adam, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videosunda, "Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım." ifadelerini kullandı.

BU AKŞAM SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fenerbahçe'nin bu akşam Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle Jose Mourinho ile sözleşme imzalayacak.

YILLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU

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Fenerbahçe'nin Mourinho'ya bonuslar hariç yıllık 10 milyon euro vereceği öğrenildi. Portekizli hocanın tüm ekibine ise yaklaşık 2 milyon euro ödenecek.

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fenerbahçe mourinho
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