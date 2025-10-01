SPOR

Mourinho'nun Fenerbahçe ile derdi bitmiyor! Chelsea yenilgisi sonrası yine göndermeli bir açıklama yaptı... Sarı-Lacivertliler'i çok kızdırdı

Fenerbahçe’den sonra Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, Chelsea’ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, 'Kerem Aktürkoğlu’nu unutun' derken, eski takımı Fenerbahçe için de taraftarları kızdıracak sözler söyledi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Benfica, deplasmanda Chelsea’ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"KEREM’İ UNUTUN"

Mourinho nun Fenerbahçe ile derdi bitmiyor! Chelsea yenilgisi sonrası yine göndermeli bir açıklama yaptı... Sarı-Lacivertliler i çok kızdırdı 1

Mourinho, "Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nu arıyor mu?" sorusuna net bir yanıt verdi:

“Kerem artık burada değil. Lukebakio ile iyi bir iş yaptık. O çok kaliteli bir oyuncu. Hazırlık dönemi geçiremedi, ciddi bir sakatlık yaşadı ve şu ana kadar sadece birkaç dakika oynayabildi. Şimdi geri dönüyor. Yani Kerem’i unutun, biz Lukebakio’ya güveniyoruz.”

FENERBAHÇE'Yİ KIZDIRACAK SÖZLER

Mourinho nun Fenerbahçe ile derdi bitmiyor! Chelsea yenilgisi sonrası yine göndermeli bir açıklama yaptı... Sarı-Lacivertliler i çok kızdırdı 2

"Fenerbahçe'den sonra evde sakin bir hayattım vardı, Portekiz ve Benfica'yı beklemiyordum. Bu teklifi kabul etmem ailemin yanına geri dönmekle ilgili değildi, çünkü ailem Londra'da. Benfica'ya gitmeyi kabul ettim çünkü orası Benfica'ydı. Florentino Perez bana bir mesaj göndererek, 'Senin seviyendeki bir kulübe döndüğün için çok mutluyum' dedi."

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

Mourinho nun Fenerbahçe ile derdi bitmiyor! Chelsea yenilgisi sonrası yine göndermeli bir açıklama yaptı... Sarı-Lacivertliler i çok kızdırdı 3

“Daha fazlasını istiyorum. Kariyerim öyle bir noktaya geldi ki, sanki işleri halletmek için sihir kullanıyormuşum gibi görüyorlar. Manchester United’dan şampiyonluklar kazandıktan sonra ayrıldım, Tottenham’dan bir finalden sonra ayrıldım, Roma’dan iki Avrupa finalinden sonra ayrıldım. Benim için hiçbir zaman yeterli değil. Buradaysam, kendime meydan okumayı ve her gün zirvede olmayı sevdiğim için buradayım. Bir sonraki maçı kazanmak için sabırsızlanıyorum.”

