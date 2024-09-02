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Mourinho'nun Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen için dedikleri gündem oldu! "parası olan bir kulüpte olsaydım onu alırdım."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.09.2024 22:07
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Galatasaray'ın kadrosuna katmaya yakın olduğu Victor Osimhen için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçmişte söylediği sözler yeniden gündem oldu. Portekizli teknik adamın kendisini çok istediğini açıklayıp sarı kırmızılıların eski golcüsü Drogba'yı örnek göstermişti.

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen ile kadrosunu güçlendirmeye çok yakın. Büyük ses getiren transfer haberi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, golcü futbolcuyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

O dönem yönettiği Roma karşısında Osimhen ile rakip olan Jose Mourinho, karşılaşma sonrası yıldız futbolcuyu övmeyi ihmal etmemişti.

''DROGBA'YA BENZİYOR''

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Jose Mourinho yaptığı bir açıklamada, Osimhen'i Didier Drogba'ya benzetmişti.

O dönem adı İngiltere devleriyle anılan Osimhen için Mourinho, "Osimhen, Drogba'ya benziyor ama Didier kendini hiç yere atmazdı." sözlerini sarf etmişti.

Aynı zamanda Portekizli çalıştırıcı bu konuya ilişkin, "İtalya'da buna göz yumuyorlar. İngiltere'ye giderse değişmek zorunda." demişti.

''PARASI OLAN BİR KULÜPTE ALIRDIM''

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Victor Osimhen'i çok beğendiğini de ifade etmekten kaçınmayan Portekizli, "Çok parası olan bir kulüpte olsaydım onu alırdım." ifadelerini kullanmıştı.

''DÜNYANIN EN İYİSİ OLANDAN DUYMAK''

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Vitor Osimhen, Mourinho'nun söylediklerine kayıtsız kalmayarak konu hakkında şu açıklamaları yapmıştı; "Yanılmıyorsam dünyanın en iyisi olan böyle bir adamdan gelmesi, benim için devam etmek için gerçekten ihtiyaç duyduğum yakıt oldu. Mourinho'dan oyunun tam ortasında böyle bir iltifat duymak benim için inanılmaz bir duygu. İnanın bana inanılmaz bir duygu. Bence her hevesli forvet, özellikle de gençken, Mourinho yönetiminde oynama fırsatı bulursa, bu büyük bir onurdur çünkü o, birçok dünya klasmanındaki forveti yetiştirdi. Didier Drogba onun altında oynadı ve onu aslında ne tür bir canavara dönüştürdüğünü biliyoruz. Ve onun için elinden geleni yaptı. Bu yüzden, benim için Mourinho'nun maçın ortasında benimle konuşması ve bana bu iltifatı yapması büyük bir ayrıcalık. Benim için çok büyük bir şey."

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe galatasaray
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