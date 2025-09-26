SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Mourinho'nun sözleşmesinde görülmemiş madde! Kulüp başkanı tazminatı resmen açıkladı

Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho’nun transfer sürecinin perde arkasını anlattı. Mourinho’nun kulübe gelme isteğinin kararlarında etkili olduğunu belirten Costa, Portekizli hocanın maaşının 3-4 milyon euro seviyesinde olduğunu ve sözleşmesinde Benfica lehine tazminat maddesi bulunduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Mourinho'nun sözleşmesinde görülmemiş madde! Kulüp başkanı tazminatı resmen açıkladı
Berker İşleyen

Benfica Başkanı Rui Costa, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra anlaştıkları Jose Mourinho'nun transferinin perde arkasında yaşananları anlattı.

"BENFICA'YA GELME İSTEĞİ..."

Mourinho nun sözleşmesinde görülmemiş madde! Kulüp başkanı tazminatı resmen açıkladı 1

Rui Costa, Mourinho ile anlaşma süreciyle ilgili olarak ise "Jose Mourinho'nun Benfica'ya gelme isteği, o dönemde bizim için ideal teknik direktör olduğuna daha da inanmamı sağladı. Portekiz futbolunun ve Benfica'nın gerçeklerini anlama sorumluluğu vardı. Mourinho, Benfica'nın mevcut durumuna saygı duyuyordu" ifadelerini kullandı.

MAAŞINI AÇIKLADI

Mourinho nun sözleşmesinde görülmemiş madde! Kulüp başkanı tazminatı resmen açıkladı 2

Portekizli futbol adamı, Mourinho'nun Benfica'daki maaşının yaklaşık 3-4 milyon euro olduğunu ve bunun eski hocaları Roger Schmidt'in maaşının üstünde olmadığını belirtti.

'TAZMİNAT ÖDEYECEK'

Mourinho nun sözleşmesinde görülmemiş madde! Kulüp başkanı tazminatı resmen açıkladı 3

Rui Costa, 62 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinde kulüp lehine olan bir tazminat maddesinin de yer aldığını sözlerine ekledi. Haberde "Mourinho'nun kabul ettiği 'nadir görülen' madde" ifadeleriyle aktarılan detaya göre; Portekizli çalıştırıcı, Benfica'dan ayrılmak isterse yıllık ücretinin yarısından az bir tazminat bedelini kulübüne ödeyecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Singo'dan akılalmaz asist! Topu rakibinin üstünden aşırtarak izleyenleri hayrete düşürdüGalatasaray'da Singo'dan akılalmaz asist! Topu rakibinin üstünden aşırtarak izleyenleri hayrete düşürdü
Terim geri dönüyor, yeni adresini böyle duyurdular! Terim geri dönüyor, yeni adresini böyle duyurdular!
Anahtar Kelimeler:
Tazminat son dakika benfica fenerbahçe mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.