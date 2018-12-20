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Mourinho özel hayatına saygı istedi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.12.2018 10:13 | Son Güncelleme

Manchester United takımındaki görevinden alınan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, "Umarım medya benim pozisyonuma saygı gösterir ve futbola dönene kadar özel hayatımı rahat bırakırlar" dedi.

Mourinho özel hayatına saygı istedi

Mourinho, Avrupa'daki bazı basın organlarına gönderdiği yazılı açıklamada, Manchester United gibi sembol bir kulüpte bulunmaktan büyük bir gurur duyduğunu ve taraftarların bunu bildiğine inandığını belirtti.

Bu zamana kadar görev yaptığı tüm kulüplerde olduğu gibi Manchester United'ta da olağanüstü kişilerle çalıştığını ve bazıları ile arkadaşlığının ömür boyu süreceğini kaydeden Mourinho, şöyle devam etti:

"Bir dönem kapandığında her zaman en yüksek saygıyı gösteriyorum ve olanlar üzerine yorum yapmıyorum. Umarım medya benim pozisyonuma saygı gösterir ve futbola dönene kadar özel hayatımı rahat bırakırlar. Mutlu Noeller."

İngiltere Premier ligi kulüplerinden Manchester United, 2016 mayıs ayında sözleşme imzaladığı teknik direktör Mourinho'nun görevine dün son vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United jose mourinho İngiltere Premier Lig

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