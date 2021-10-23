Mourinho, rekor yenilgi sonrası futbolcuları tesise kapattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'yı çalıştıran teknik direktör Jose Mourinho, takımının dün akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt'e 6-1'lik farklı skorla yenildiği maçın ertesi sabahına antrenman koydu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi C Grubu müsabakasında konuk olduğu Bodo Glimt'e 6-1'lik farklı skorla yenilen Roma'da farklı mağlubiyetin şoku sürüyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Portekizli teknik direktör Mourinho, müsabakanın ardından gece yerel saatle 02.30 civarında Roma’ya ulaşan takımının tesislerden ayrılmasına ve maç ertesindeki günü dinlenerek aileleriyle geçirmesine izin vermedi.

Deneyimli çalıştırıcı, sabah 11.30'a da antrenman koyarak, 24 Ekim Pazar günü lig lideri Napoli ile oynayacakları maçın çalışmalarını başlattı.

Bu arada, Corriere dello Sport gazetesi de Roma'nın dün akşam Norveç ekibi karşısında 6-1'lik skorla sansasyonel bir mağlubiyet aldığını ve ileriye yönelik korkuttuğunu yazdı.

"Roma, Kuzey Kutbu'nda kabus gördü" başlığını kullanan gazetede yapılan yorumlarda Roma'nın beklenmedik ve kabul edilemez nitelikte bir yenilgi aldığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport’un haberinde Mourinho’nun kariyerinde çalıştırdığı hiçbir takımla kalesinde 6 gol görmediği de ifade edildi.

Gazetede, Mourinho'nun Roması'nın farklı şekilde tarihe geçtiği belirtilirken, sarı-kırmızılı ekibin, UEFA sıralamasında 218'inci sırada yer alan Bodo Glimt’ten 6 yemesinin, 2007’de Manchester United'a 7-1, 2015’te Bayern Münih'e 7-1 yenilmesine göre çok daha ağır bir mağlubiyet olduğu kaydedildi.

(AA)

