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Mourinho sonrası, Robert Lewandowski'den Fenerbahçe açıklaması!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.06.2024 23:09
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Takımı Jose Mourinho'ya emanet ederek büyük ses getiren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden Robert Lewandowski, Sarı-Lacivertliler için sorulan bir soruya yanıt verdi. İşte detaylar...

Mourinho sonrası, Robert Lewandowski'den Fenerbahçe açıklaması!
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe de sıra futbolcu transferinde.

FENERBAHÇE YANITI

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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertliler için gündeme gelen isimlerden biri de Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski olurken, yıldız isim Fenerbahçe iddialarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

Polonyalı yıldızın adı, sarı lacivertli takımla anılıyordu. Lewandowski, Fenerbahçe'nin kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi.

"BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİLER"

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Düzenlenen basın toplantısında konuşan Lewa, "Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

95 MAÇTA 76 KATKI

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35 yaşındaki golcünün Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Lewandowski, Barcelona formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 59 gol, 17 asist yaptı.

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