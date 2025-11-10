SPOR

Mourinho yine kazanamadı! Düşme hattındaki takıma puan kaybedince hakemin üzerine yürüdü

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dört maçta puan alamayan Benfica, bu kez ligde de son dakika şokuyla sarsıldı. Casa Pia karşısında 90+1’de yediği golle iki puan kaybeden Jose Mourinho’nun ekibinde sinirler gerildi. Mücadele sonrası hakemlerin üzerine yürüyen Portekizli teknik adam, VAR kararlarını sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 4 maçta puan alamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Benfica, bu kez Portekiz Ligi’nde sahasında oynadığı karşılaşmada taraftarlarını üzdü. Casa Pia karşısında üstünlüğünü koruyamayan kırmızı-beyazlılar, uzatma dakikalarında yedikleri golle iki puanı ellerinden kaçırdı.

UZATMALARDA YIKILDI

Karşılaşmaya etkili başlayan Benfica, skor üstünlüğünü eline alarak maçı 2-1 önde götürdü. Ancak dakikalar 90+1’i gösterdiğinde savunmada yapılan hata, konuk ekip Casa Pia’nın beraberlik golünü getirdi. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi ve Benfica, şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı.

MOURINHO ÇILDIRDI

Maç bitiminde sinirlerine hâkim olamayan Jose Mourinho, hakem Gustavo Correia’nın kararlarına sert şekilde tepki gösterdi. Tecrübeli teknik adam, son düdüğün ardından sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüdü.

Basın toplantısında da oldukça gergin olan Mourinho, tartışmalı penaltı pozisyonuna ilişkin tepkisini dile getirdi:

"Hakemin verdiği penaltıyı anlamak zor ama VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamak daha da zor. VAR ne işe yarıyor? Geçen hafta başka bir maçta da aynı şey yaşandı. Bu konulara girmek istemiyorum, ceza almadan konuşmaya çalışıyorum."

"ÖFKE VE GEÇMİŞTEN GELEN BİR ŞEY VAR"

Maçın sonunda takım ile konuşmasının sorulması üzerine Mourinho, "Bu, size daha ayrıntılı olarak verdiğim mesajdı. Büyük bir öfke ve geçmişten gelen bir şey var, oyuncular açıklayamadıkları ama hissettikleri bu olumsuzluğu taşıyorlar. Öte yandan, devre arasında da söylediğim gibi, bu takımlar mucizeyi arıyorlar, bir şey olur mu diye sonuna kadar bekliyorlar. Enzo devre arasında kusmak için çıkmak zorunda kaldı, sanırım hastalıktan dolayı ve Prestianni'yi oyuna sokarak maçı daha çabuk bitirme mesajını verdim. Hakem ve VAR maçı yeniden başlatmaya karar verdi. İkinci golü ise yememizin suçu bize ait." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

