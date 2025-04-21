Mourinho'yu yerden yere vurdu! Serdar Ali Çelikler: Bir insan geri zekalı olsa, mal olsa, aptal olsa, beyinsiz olsa...

Fenerbahçe'de yıllardır yaşanan 'son hafta kabusu' yine kendini gösterdi, Mayıs ayına yaklaşırken dün akşam şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Son 6 haftaya girilen Süper Lig'in 32. haftasında Sarı-lacivertliler, ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor'u sahasında konuk etti. 90 dakika boyunca yüksek bir tempoya sahne olan mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. 90+4'te gelen gole engel olamayan Fenerbahçe, Kadıköy'de adeta yıkıldı.

3 ASİSTLE GECENİN YILDIZI OLDU

Kayserispor'ın 3 golünde de asisti yapan 30 yaşındaki Gökhan Sazdağı geceye ise damga vurdu. Sazdağı müthiş performansıyla maçın en dikkat çeken ismi oldu.

PUAN FARKI 5'E ÇIKTI

Maçın ardından şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5'e yükselirken, son 6 hafta kala şampiyonluk umutları iyice azaldı.

KADIKÖY'DE İSTİFA SESLERİ

Kayserispor maçının son düdüğünün çalmasıyla sarı-lacivertli taraftarlar adeta isyan etti. Yönetime ve futbolculara tepki gösteren taraftarlar Kadıköy'ü 'istifa' sesleriyle inletti.

MOURINHO İÇİN ÇOK SERT SÖZLER

Şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fenerbanhçe'de söz konusu beraberliğin faturası ise teknik direktör Jose Mourinho'ya kesilmiş durumda. Yapılan ilk 11 tercihi ve yenilen 3 gol masaya yatırılırken, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den Portekizli teknik adam Jose Mourinho için çok sert ifadeler geldi.

"SAHTEKAR, HOKKABAZ"

Neospor'daki programda Mourinho'ya yüklenen Çelikler "Bir insan geri zekalı olsa, mal olsa, aptal olsa, beyinsiz olsa... Futboldan fazla anlıyor olmasına gerek yok. 3 kere falan izlemiş olsa... Adam der ki 'bu 11 numarası hep buradan geliyor, önlem alalım' der. Mourinho olmaya gerek yok yani. Bakalım sahtekar, hokkabaz ne açıklama yapmış." ifadelerini kullandı.