SPOR

77
72
51
50
49
48
42
42
42
40
40
40
37
37
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mourinho'yu yerden yere vurdu! Serdar Ali Çelikler: Bir insan geri zekalı olsa, mal olsa, aptal olsa, beyinsiz olsa...

Mourinho'yu yerden yere vurdu! Serdar Ali Çelikler: Bir insan geri zekalı olsa, mal olsa, aptal olsa, beyinsiz olsa...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.04.2025 07:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de, Kayserispor maçının yankıları sürerken; spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler faturayı Jose Mourinho'ya kesti. Portekizli teknik adam için "sahtekar, hokkabaz" ifadelerini kullanan Çelikler, 3 asistle gecenin yıldızı olan Gökhan Sazdağı'na karşı hiçbir önlem alınmamasına tepki gösterdi. Çelikler, "Bir insan geri zekalı olsa, mal olsa, aptal olsa, beyinsiz olsa '11 numaraya önlem alalım' der." diye konuştu.

Mourinho'yu yerden yere vurdu! Serdar Ali Çelikler: Bir insan geri zekalı olsa, mal olsa, aptal olsa, beyinsiz olsa...

Fenerbahçe'de yıllardır yaşanan 'son hafta kabusu' yine kendini gösterdi, Mayıs ayına yaklaşırken dün akşam şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Son 6 haftaya girilen Süper Lig'in 32. haftasında Sarı-lacivertliler, ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor'u sahasında konuk etti. 90 dakika boyunca yüksek bir tempoya sahne olan mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. 90+4'te gelen gole engel olamayan Fenerbahçe, Kadıköy'de adeta yıkıldı.

3 ASİSTLE GECENİN YILDIZI OLDU

Kayserispor'ın 3 golünde de asisti yapan 30 yaşındaki Gökhan Sazdağı geceye ise damga vurdu. Sazdağı müthiş performansıyla maçın en dikkat çeken ismi oldu.

AA-20250420-37693542-37693536-FENERBAHCE_BELLONA_KAYSERISPOR

PUAN FARKI 5'E ÇIKTI

Maçın ardından şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5'e yükselirken, son 6 hafta kala şampiyonluk umutları iyice azaldı.

KADIKÖY'DE İSTİFA SESLERİ

Kayserispor maçının son düdüğünün çalmasıyla sarı-lacivertli taraftarlar adeta isyan etti. Yönetime ve futbolculara tepki gösteren taraftarlar Kadıköy'ü 'istifa' sesleriyle inletti.

MOURINHO İÇİN ÇOK SERT SÖZLER

Şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fenerbanhçe'de söz konusu beraberliğin faturası ise teknik direktör Jose Mourinho'ya kesilmiş durumda. Yapılan ilk 11 tercihi ve yenilen 3 gol masaya yatırılırken, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den Portekizli teknik adam Jose Mourinho için çok sert ifadeler geldi.

AA-20250420-37693828-37693822-FENERBAHCE_BELLONA_KAYSERISPOR

"SAHTEKAR, HOKKABAZ"

Neospor'daki programda Mourinho'ya yüklenen Çelikler "Bir insan geri zekalı olsa, mal olsa, aptal olsa, beyinsiz olsa... Futboldan fazla anlıyor olmasına gerek yok. 3 kere falan izlemiş olsa... Adam der ki 'bu 11 numarası hep buradan geliyor, önlem alalım' der. Mourinho olmaya gerek yok yani. Bakalım sahtekar, hokkabaz ne açıklama yapmış." ifadelerini kullandı.

hgfhgfj

İlginizi Çekebilir

F.Bahçe puan kaybetti, Icardi'den peş peşe paylaşımlar geldi!

F.Bahçe puan kaybetti, Icardi'den peş peşe paylaşımlar geldi!

 Kadıköy'de beraberlik sonrası ortalık karıştı! Taraftarlar stadı terk etmiyor... DJ kabinine saldırı!

Kadıköy'de beraberlik sonrası ortalık karıştı! Taraftarlar stadı terk etmiyor... DJ kabinine saldırı!

 Kadıköy'de inanılmaz maç! F.Bahçe 90+4'te yıkıldı...

Kadıköy'de inanılmaz maç! F.Bahçe 90+4'te yıkıldı...

 Talisca'dan ilginç açıklama: Onların amacı..

Talisca'dan ilginç açıklama: Onların amacı..
Canlı Skor

Aziz Yıldırım cephesi Ali Koç'a seslendi: Derhal istifa etAziz Yıldırım cephesi Ali Koç'a seslendi: Derhal istifa et
F.Bahçe puan kaybetti, Icardi'den peş peşe paylaşımlar geldi!F.Bahçe puan kaybetti, Icardi'den peş peşe paylaşımlar geldi!
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Kayserispor Serdar Ali Çelikler fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

Mourinho'yu yerden yere vurdu! Serdar Ali Çelikler: Bir insan geri zekalı olsa...

Mourinho'yu yerden yere vurdu! Serdar Ali Çelikler: Bir insan geri zekalı olsa...

New Balance’a 1.7 milyonluk “Domuz Derisi” cezası

New Balance’a 1.7 milyonluk “Domuz Derisi” cezası

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan veda mesajı...

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan veda mesajı...

F.Bahçe puan kaybetti, Icardi'den peş peşe paylaşımlar geldi!

F.Bahçe puan kaybetti, Icardi'den peş peşe paylaşımlar geldi!

Mourinho maç sonunda çılgına döndü! "Amacınız ne?"

Mourinho maç sonunda çılgına döndü! "Amacınız ne?"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.