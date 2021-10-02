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Moussa Sow ikinci başkan, kardeşi ise Babaeskispor’a başkan oldu

02.10.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli eski futbolcu Moussa Sow, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele elen Babaeskispor’un ikinci başkanı, kardeşi Amadou Sow da başkanı oldu.

Moussa Sow ikinci başkan, kardeşi ise Babaeskispor’a başkan oldu

Türkiye’de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu Moussa Sow’un eski futbolcu kardeşi Amadou Sow, Kırklareli’de Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Babaeskispor’un başkanı oldu. Moussa Sow’un da ikinci başkan olduğu kulüpte ilçeye gelen Amadou Sow, yöneticilerle bir araya gelip, imzaları attı. Takımın teknik heyeti ile tanışıp, ilk antrenmanını da izleyen Amadou Sow, Türkiye’de bir takımı alıp, alt yapısını kurarak, futbolcu yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Babaeskispor yönetim kurulu üyesi Bahadar Akçan, Sow kardeşlerle anlaştıklarını Amadou Sow’u başkan, Moussa Sow’u da ikinci başkan yaptıklarını söyledi. Babaeskispor’u büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen Akçan, "Arayışlarımız vardı, daha önce Babaeskispor’da forma giyen ve şimdi menajerlik yapan bir arkadaşımız Sow kardeşlere projemizi anlatmış. Onlar da Türkiye’de bir futbol kulübünü ele alıp, futbolcu yetiştirmeyi planlıyorlarmış. Görüşmelerde bulunduk ve Amadou Sow’u imzaları atıp başkanlığa getirdik. Önümüzdeki günlerde Moussa Sow da ilçeye gelecek ve çalışmalara başlayacağız" dedi.

(DHA)

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