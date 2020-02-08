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  4. MSB: "İdlib'deki gözlem noktalarına yapılacak saldırılara sert şekilde karşılık verilecektir"

MSB: "İdlib'deki gözlem noktalarına yapılacak saldırılara sert şekilde karşılık verilecektir"

ANKARA HABERLERİ  | 08.02.2020 11:06 | Son Güncelleme

MSB: "İdlib'deki gözlem noktalarına yapılacak saldırılara sert şekilde karşılık verilecektir"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarına yapılacak yeni saldırı durumunda, meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'deki gözlem noktalarında görevine devam eden Mehmetçiğin sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyacak yetenekte olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir." ifadelerine yer verildi.

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İdlib Milli Savunma Bakanlığı

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