MSB: "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur"

Milli Savunma Bakanlığınca, Kabil Havaalanı dışında iki patlama meydana geldiği, Türk birliğinde herhangi bir hasar, zayiat olmadığı bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." bilgisine yer verildi.
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