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  4. MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopterle destek veriyor

MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopterle destek veriyor

21.09.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopterle destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 1 İHA ve çeşitli araçlarla destek sağlanmaya devam edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına, 1 İHA, 10 helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda havadan yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

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