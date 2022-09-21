MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopterle destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 1 İHA ve çeşitli araçlarla destek sağlanmaya devam edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına, 1 İHA, 10 helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda havadan yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz