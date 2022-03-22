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MSB'den Bingöl'de şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

22.03.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB'den Bingöl'de şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 2 polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Bingöl'de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim alanına mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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şehit Milli Savunma Bakanlığı

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