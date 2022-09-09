MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan Milli Mücadelemizin son durağı olan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutluyor, Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."
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