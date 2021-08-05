MSB'den terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Bab ilçesindeki füzeli saldırısına ilişkin açıklama:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı füzeli saldırılarının ardından, belirlenen terör hedeflerinin, obüs, top ve havan atışlarıyla vurulduğunu bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil vinci tanksavar füzesiyle hedef aldığı, vince yardıma giden ambulansın da aynı şekilde vurulmasıyla 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
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