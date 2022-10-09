MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) bünyesinde yeniden düzenlenen İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katıldı.

Bakan Ersoy, ilklere ev sahipliği yapan, sanatçıların ve sanatın biçimlendirdiği müzenin kapsamlı bir restorasyon ve yenileme çalışmasıyla hazırlanan yeni mekanında, tarihindeki en kapsamlı sergiyle kapılarını tekrar açmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Müzeye Cumhurbaşkanlığının önemli kaynak ayırdığını ve düzenlemenin de başarıyla sonuçlandığını belirten Ersoy, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ersoy, müzenin ilk olarak 20 Eylül 1937'de Türkiye'nin ilk güzel sanatlar müzesi olarak Dolmabahçe Sarayı'nın Veliaht Dairesi'nde kurulduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"85 yıllık mazisi boyunca bünyesinde topladığı, muhafaza ettiği, geç Osmanlı'dan 20. yüzyılın sonuna uzanan koleksiyonuyla yine ilklerin mekanı oldu. Öyle ki koleksiyonunda resim, heykel, seramik, hat, ikon ve enstalasyon olmak üzere yaklaşık 12 bin adet yapıt bulunuyor. Yeni binasıyla daha önce teşhire çıkarılmayan pek çok eseri de sanatseverlerle buluşturma imkanına kavuşmuş oluyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sanatı daima desteklediği ve sanatçıların dünyada kendi özgün kimlik ve eserleriyle eşsiz bir değer olacağına inandığı için de teşekkür eden Bakan Ersoy, "Bugün bu eserin karşısında durup geçmişe baktığımızda görüyoruz ki 2012 yılında Başbakanlıkları döneminde, Bakanlar Kurulu kararıyla bu yapıyı yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine tahsis etmişlerdi." dedi

- "Kapsamlı bir dönüşüm projesine imza attılar"

Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne ev sahipliği yapan yapının bir antrepo binası olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Rahmetli mimar, yazar ve akademisyen Sedad Hakkı Eldem tarafından tasarlanmıştı. Ne acıdır ki inşa edildiği 1960 yılından beri kapalı kalmıştı. Ta ki öğrenci, ustasının mirasına sahip çıkıp burayı müzeye dönüştürene kadar. Mimar Emre Arolat'a buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Son derece kapsamlı bir dönüşüm projesine imza attılar. İnşa edilen bu zarif sanat evi, görevini hakkıyla yerine getirmenin ötesinde, bugün dünyada bir Türkiye markasına dönüşmekte olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de önemli duraklarından biri olmuştur. Devletimizin sunduğu bu destekler, en üst makamdan başlayarak ortaya bir irade koymaktadır."

Bütün sanatseverleri İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyarete açılan sergiye davet eden Ersoy, "Başardıklarımızı başlangıç kabul edip daha fazlası için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin üzerimizde bir emaneti var. Onu yorgunluk ve yılgınlık göstermeden daima daha ileriye, daha yükseğe taşımak boynumuzun borcudur. Sanatta kendi ekollerimizi yaratmak, simge eserler inşa etmek, kültürümüzü yaşatmak, tanıtmak, yeni zenginliklerle bezeyerek gelecek nesillere aktarmak sorumluluklarını şevkle omuzluyoruz." diye konuştu.

- "Depoda bekleyen eserlerin restorasyonlarını hızlandırdık"

MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi ise müzenin tarihine ve bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "Çok uzun bir süredir beklediğimiz bir gündü bu. Nihayet bugüne eriştiğimiz için şükrediyorum." dedi.

İnşaat sürecinin 2011'de başladığını, göreve geldiğinde müzeyi açmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Elçi, şu bilgileri verdi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığından aldığımız destekle envanter sayımını başlattık ve asıl önemlisi restorasyonlara başladık. Müzemizin ayağa kaldırılmasında yardımlarını gördüğüm bütün Bakanlık mensuplarına Bakanımızın şahsında çok teşekkür ediyorum. Bu destekler sayesinde 10 yıldır depoda bekleyen eserlerin restorasyonlarını hızlandırabildik ve nihayet bu nadide sanat koleksiyonu sanatseverlerle buluşmak için 2021 aralık ayından başlayarak yavaş yavaş uyandırılmak suretiyle küçük sergilerle bu büyük açılışa hazırlandı."

Elçi, İstanbul'un sanat ve kültür alanına üniversitenin 140 yıllık birikimiyle katkı sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz de kurum olarak ülkelerin kimliğini ortaya koymasında en değerli güç olan sanat alanında ve dünyada giderek daha da önemli bir istihdam alanına dönüşen kültür endüstrisinde ülkemizin gücüne güç katmak için bütün varlığımızla, bütün gücümüzle çalışacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Şef M. Erdem Çöloğlu yönetimindeki MSGSÜ Konservatuvarı Senfoni ve Gençlik Orkestraları'nın konseri dinleyicilerle buluştu.

