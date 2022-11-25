EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. MSÜ 2023 sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM açıkladı: 2023 MSÜ sınav tarihi...

MSÜ 2023 sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM açıkladı: 2023 MSÜ sınav tarihi...

25.11.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ 2023 sınavı ne zaman yapılacak sorusu geçtiğimiz gün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimi ile yanıt buldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvurular 13 Ocak itibari ile başlayacak ve 7 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek. Peki, MSÜ 2023 sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama ve 2023 MSÜ takvimi...

MSÜ 2023 sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM açıkladı: 2023 MSÜ sınav tarihi...

MSÜ 2023 sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. MSÜ 2023 sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtları ise yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Savunma Üniversitesi'ne gitmek isteyen adayların heyecanla beklediği MSÜ 2023 takvimi belli oldu. İşte ayrıntılar...

MSÜ 2023 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ 2023 sınavı ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre 26 Şubat 2023 tarihinde yapılacak. MSÜ başvuruları ise 13 Ocak tarihinde başlayıp 7 Şubat tarihine kadar devam edecek. MSÜ sonuçları da 13 Nisan 2023'te adayların erişimine açılacak.

MSÜ 1

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandıMerakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı
KPSS ortaöğretim baraj puanı kaç?KPSS ortaöğretim baraj puanı kaç?
Bursa'da okullar tatil mi? 22 Kasım Bursa'da lodos tatili mi?Bursa'da okullar tatil mi? 22 Kasım Bursa'da lodos tatili mi?

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Hakimlik savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta?

Hakimlik savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta?

Hakimlik savcılık sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

Hakimlik savcılık sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar? MEB açıkladı!

Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar? MEB açıkladı!

Serüven eş anlamlısı nedir?

Serüven eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.