MSÜ 2023 sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM açıkladı: 2023 MSÜ sınav tarihi...

MSÜ 2023 sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. MSÜ 2023 sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtları ise yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Savunma Üniversitesi'ne gitmek isteyen adayların heyecanla beklediği MSÜ 2023 takvimi belli oldu. İşte ayrıntılar...

MSÜ 2023 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ 2023 sınavı ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre 26 Şubat 2023 tarihinde yapılacak. MSÜ başvuruları ise 13 Ocak tarihinde başlayıp 7 Şubat tarihine kadar devam edecek. MSÜ sonuçları da 13 Nisan 2023'te adayların erişimine açılacak.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

