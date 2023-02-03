MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor? 2023 MSÜ sınavı hangi tarihte, saat kaçta yapılacak? İşte ÖSYM sınav başvuru ekranı...

MSÜ sınavı başvuru tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. 13 Ocak Cuma günü başlayan MSÜ sınav başvurusunun bitmesine kısa birkaç gün kaldı. MSÜ sınav başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden alınacak. Peki 2023 MSÜ sınav başvuruları ne zaman bitiyor? MSÜ sınavı ne zaman? İşte detaylar...

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2023 MSÜ sınavı 13 Ocak - 7 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin internet sitesinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

MSÜ SINAVI BAŞVURU EKRANI

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MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi.

MSÜ başvuru işlemi geç başvuru günü 14 Şubat’ta yapılması halinde yüzde 50 zamlı olarak ödenecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.)

2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak2003 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.

Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2003 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

4) Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2023 yılında HarpOkulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2021 ve 2022 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.)

Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

2020 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2020 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil)

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 19 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi AskeriÖğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.

6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.)

7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi(TYT) ile 2023-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2023-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak.

