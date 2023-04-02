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MSÜ kaç saat sürer? 2023 MSÜ sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav süresi...

02.04.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınavının saat kaçta başlayıp, kaçta sona ereceği merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında sınav süresine dair araştırma yapmaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün (2 Nisan 2023 Pazar) yapılacak. Sınavda Türkçeden 40, Matematikten 40, Fen Bilgisinden 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru yer alacak. Peki, MSÜ kaç saat sürer? 2023 MSÜ kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav süresi...

MSÜ kaç saat sürer? 2023 MSÜ sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav süresi...

MSÜ sınav süresi arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok kişi konuya dair detayları araştırıyor. MSÜ sınav giriş belgesine ÖSYM'nin şnternet sitesi aracılığıyla paylaşılmıştı. İşte 2023 MSÜ sınavına ilişkin ayrıntılar...

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MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), bugün (2 Nisan 2023 Pazar) saat 10:15'de uygulanacak.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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MSÜ SINAVI KAÇ SAAT SÜRER?

Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek. Buna göre sınav 165 dakika ( 2 saat 15 dakika) sürecek.

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MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde netleşti. MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.


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