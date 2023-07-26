MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI 2023: MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi sonuç sorgulama!

MSÜ mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi konuya dair detayları öğrenmek için internette araştırma yapmaya devam ediyor. Yapılan açıklamada mülakatların 4 Ağustos'ta sona ereceği açıklandı. 2023 MSÜ mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte MSÜ mülakat sonuçları tarihleri ile ilgili detaylar...

MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

MSÜ mülakatları hakkında yapılan açıklamaya göre, süreç 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Fakat MSÜ mülakat sonuçları için henüz açıklama yapılmadı.

Sınavlar tamamlandıktan sonra MSÜ mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2023

MSÜ mülakat tarihleri hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır."



