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MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi? İşte ÖSYM sınav sonucu sorgulama ekranı ve MSÜ sınavı sonuç tarihi!

02.04.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasının ardından merak konusu olurken birçok kişi ÖSYM sınav sonucu sorgulama ekranı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. saat 10.15'te başlayan ve 2 saat 15 dakika süren 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavının soru ve cevap anahtarının yüzde 10 az önce yayımlandı. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi? İşte, 2023 MSÜ sınavı sonuç tarihi...

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi? İşte ÖSYM sınav sonucu sorgulama ekranı ve MSÜ sınavı sonuç tarihi!

MSÜ sınav sonuçları tarihi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’unun erişime açıldığı belirtildi. Bugün sınavdan çıkan birçok aday arama motorlarında "2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 MSÜ sınavı sonuç tarihi...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları tarihi, ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimi ile netleşti. MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak.

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MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

MSÜ sınav soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’unun erişime açıldığı belirtildi.

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Adaylar, belgeye T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecek.

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2023 MSÜ SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖSYM 2023 MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

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