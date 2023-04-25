MSÜ SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MSÜ sınav sonuç tarihi merak konusu oldu. Yayımlanan takvimine göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları bu hafta içerisinde ilan edilecek. MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023 MSÜ sınav sonuç tarihi ve detaylar...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak.

MSÜ sınav sonuçları; T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM’nin web sitesinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecek.

MSÜ SINAV SONUCU SORULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUCU SORULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



