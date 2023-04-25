EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. MSÜ SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MSÜ SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

25.04.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav sonuçları tarihi ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına giren adaylar, sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM mobil uygulamasında öğrenebilecek. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte 2023 MSÜ sınav sonuç tarihi...

MSÜ SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MSÜ sınav sonuç tarihi merak konusu oldu. Yayımlanan takvimine göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları bu hafta içerisinde ilan edilecek. MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023 MSÜ sınav sonuç tarihi ve detaylar...

ms2

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak.

MSÜ sınav sonuçları; T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM’nin web sitesinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecek.

ms1

MSÜ SINAV SONUCU SORULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUCU SORULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

msu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldıYKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! AÖF sınav sonuçları sorgulamaAÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! AÖF sınav sonuçları sorgulama
10 ilde telafi eğitimi! Tarih belli oldu10 ilde telafi eğitimi! Tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
msü sınav sonuçları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı

YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı

AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! AÖF sınav sonuçları sorgulama

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! AÖF sınav sonuçları sorgulama

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

İlginizi Çekebilir

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.