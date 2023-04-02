MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2023: MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM'den son dakika açıklaması

MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı ile ilgili açıklamada bulunuldu. Yayımlanan duyuruya göre 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı erişime açıldı. İşte ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması ve 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları...

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

MSÜ sınav soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’unun erişime açıldığı belirtildi.

Adaylar, belgeye T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecek.

2023 MSÜ SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

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