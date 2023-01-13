MSÜ sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte MSÜ 2023 başvuru şartları!

MSÜ 2023 başvuru şartları son dönemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. TSK bünyesinde görev yapmak isteyen gençler bir yandan sınav hazırlıklarını tamamlarken bir yandan da yeni sınav takviminin açıklanmasını bekliyorlar. Herhangi bir çakışmanın yaşanmaması için yenilenmekte olan sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, MSÜ sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ 2023 başvuru şartları neler? İşte detaylar...

MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ sınav takvimi geçtiğimiz günlerde yenilenmek üzere geri çekilmişti. Adayların herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için büyük bir özenle çalışılıyor. Sınava girecek adaylar MSÜ sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Şu an için konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sınavı ilk olarak 26 Mart 2023 olarak açıklanmıştı. Yeni tarihler açıklandığında detayları haberimizde bulabileceksiniz.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

MSÜ sınavları ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şu an için sınavla ilgili bir gelişme bulunmuyor. MSÜ kılavuzu henüz yayınlanmadı.

MSÜ 2023 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

MSÜ sınavına girebilmek için sağlanması gereken şartlar şu şekilde açıklandı:

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması (çifte vatandaşlığı olan adaylar da sınava başvurabilir fakat Harp Okulları veya Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir.)

Harp Okullarına kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına ise yalnızca erkek öğrenci alımı yapılacaktır.

Sınava girecek adayların doğdukları gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 yaşında, Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 yaşında olma zorunluluğu vardır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına alınacaktır. Bu nedenle kadın öğrencilerin, en fazla 20 yaşında olmaları gerekmektedir.

Sınava başvuracak olan adayların lise ve dengi okullardan 2021 ve 2022 yılında mezun olmuş olmak, öğrenciliği devam etmekte olan adayların da 2023 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak şartı vardır.

