MSÜ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu erkek-kadın kontenjan ve MSÜ taban puanları listesi

MSÜ taban puanları listesi ve Kara, Hava, Deniz Harp Okulu erkek-kadın kontenjanları ile başarı sıralaması vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu'na girmek isteyen birçok kişi ÖSYM'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında konuya dair yayımlanan bilgileri inceliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, 2023 MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak?

2023 MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ taban puanları 2023 açıklanmadı.

MSÜ taban puanları ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şöyle:

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:

HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MYO ADAYLARI:

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN, AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları tarihi, ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimi ile netleşti. MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak.

MSÜ SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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