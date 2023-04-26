MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu erkek-kadın kontenjan, başarı sıralaması ile MSÜ taban puanları listesi!

MSÜ taban puanları 2023 merak konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları 27 Nisan 2023 Salı günü adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden ya da mobil uygulamasında TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. ÖSYM'den beklenen 'sınav sonucu' açıklaması öncesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu erkek-kadın kontenjanları ve başarı sıralaması ile MSÜ taban puanları listesi merak konusu oldu. İşte 2023 MSÜ taban puanları ile ilgili ayrıntılar...

2023 MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ taban puanları 2023 açıklanmadı.

MSÜ taban puanları ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şöyle:

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:

HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MYO ADAYLARI:

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları tarihi, ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimi ile netleşti. MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak.

MSÜ SINAV SONUCU SORULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUCU SORULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

