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MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve bölüm puanları belli oldu mu? Heyecan dorukta!

02.04.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ taban puanları 2023 bugün sınava girecek olan adaylar tarafından şimdiden merak konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün (2 Nisan 2023 Pazar) yapılacak. Sınavda Türkçeden 40, Matematikten 40, Fen Bilgisinden 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru yer alacak. Birçok kişi internette "Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve bölüm puanları belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte MSÜ taban puanları ile ilgili detaylar...

MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve bölüm puanları belli oldu mu? Heyecan dorukta!

MSÜ taban puanları 2023, internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Sınav, 10.15'te başlayacak sınav 13.00'te sona erecek. Kadın- Erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları merak konusu oldu. İşte MSÜ taban puanları ile ilgili ayrıntılar...

2023 MSÜ TABAN PAUNLARI AÇIKLANDI MI?

2023 MSÜ taban puanları açıklanmadı.

MSÜ taban puanları ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir. Geçtiğimiz yılın 2022 MSÜ taban puanları ise şöyle:

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:

HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MYO ADAYLARI:

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756


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