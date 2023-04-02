MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve bölüm puanları belli oldu mu? Heyecan dorukta!

MSÜ taban puanları 2023, internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Sınav, 10.15'te başlayacak sınav 13.00'te sona erecek. Kadın- Erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları merak konusu oldu. İşte MSÜ taban puanları ile ilgili ayrıntılar...
2023 MSÜ TABAN PAUNLARI AÇIKLANDI MI?
2023 MSÜ taban puanları açıklanmadı.
MSÜ taban puanları ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir. Geçtiğimiz yılın 2022 MSÜ taban puanları ise şöyle:
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:
HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:
HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375
KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558
ASTSUBAY MYO ADAYLARI:
KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756