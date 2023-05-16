MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kontenjanlar

MSÜ taban puanları 2023 ile ilgili araştırmalar, tercih sürecinin 25 Mayıs'ta sona erecek olması nedeniyle hız kazandı. MSÜ taban puanları, Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu'na girmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi tarafından kadın ve erkek adaylar için farklı kriter ve puanlar belirlenmektedir. İşte, MSÜ taban puanları 2023 hakkında merak edilenler...
Tercih işlemleri yaparken adaylar genellikle önceki senenin taban puanlarını baz aldığından haberimizde 2022 MSÜ taban puanlarını derledik.
İşte MSÜ taban puanları:
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:
Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667
Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:
Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813
Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 311,56385
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375
Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 348,02558
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI:
Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629
BANDO Astsubay Meslek Yüksek Okulu ADAYLARI
BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660
BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756
2022 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLARI:
Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813
Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385
Kara Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375
Kara Harp Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558
2022 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLARI:
Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667
Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu Sahil Güvenlik Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110
Kara Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266
Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI:
Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629
BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI:
BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660
BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756
MSÜ tercih işlemi ile ilgili detaylar merak konusu oldu.
MSÜ tercihleri konusunda yapılan açıklamada ayrıntılara yer verildi.
İşte Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan 'tercih işlemi' açıklaması:
"2023-MSÜ sınavına giren ve geleceğin komutanları olmak isteyen sevgili gençler! Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı.
Tercihlerinizi 25 Mayıs 2023 saat 23.59’a kadar http://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapabilirsiniz."