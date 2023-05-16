MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kontenjanlar

MSÜ taban puanları 2023 ile ilgili araştırmalar, tercih sürecinin 25 Mayıs'ta sona erecek olması nedeniyle hız kazandı. MSÜ taban puanları, Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu'na girmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi tarafından kadın ve erkek adaylar için farklı kriter ve puanlar belirlenmektedir. İşte, MSÜ taban puanları 2023 hakkında merak edilenler...

MSÜ 2023 TABAN PUANLARI

Tercih işlemleri yaparken adaylar genellikle önceki senenin taban puanlarını baz aldığından haberimizde 2022 MSÜ taban puanlarını derledik.

İşte MSÜ taban puanları:

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 311,56385

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI:

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO Astsubay Meslek Yüksek Okulu ADAYLARI

BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

2022 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLARI:

Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

Kara Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375

Kara Harp Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

2022 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLARI:

Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu Sahil Güvenlik Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110

Kara Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI:

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI:

BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

MSÜ TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

MSÜ tercih işlemi ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

MSÜ tercihleri konusunda yapılan açıklamada ayrıntılara yer verildi.

İşte Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan 'tercih işlemi' açıklaması:

"2023-MSÜ sınavına giren ve geleceğin komutanları olmak isteyen sevgili gençler! Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı.

Tercihlerinizi 25 Mayıs 2023 saat 23.59’a kadar http://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapabilirsiniz."

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